El TSJC torna a investigar Buch pel seu paper com a alcalde de Premià l'1-O

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) va tornar a citar a declarar com a investigat el conseller d'Interior, Miquel Buch, pels delictes de desobediència i prevaricació per cedir locals per celebrar l'1-O a Premià de Mar quan era alcalde del municipi. En una providència, el jutge del TSJC Jordi Seguí cita per al pròxim 16 de juliol el conseller, al qual l'alt tribunal ja va arxivar una causa pel seu paper en l'organització de l'1-O com a president de l'Associació Catalana de Municipis, al costat de l'expresidenta de l'Associació de Municipis per la Independència Neus Lloveras.

Buch i Lloveras van declarar com a investigats davant l'alt tribunal català, arran d'una querella de la Fiscalia que els acusava de promoure l'1-O entre els alcaldes quan lideraven les entitats municipalistes sobiranistes.

El TSJC va arxivar aquesta querella, en entendre que la seva actuació s'emmarcava en l'exercici de «funcions no institucionals i eminentment polítiques», no com a regidors, sinó com a líders «d'agrupacions voluntàries», una decisió que va ser recorreguda per la Fiscalia.

La sala civil i penal de l'alt tribunal català va estimar parcialment el recurs del ministeri públic i va obrir la porta a imputar Buch per cedir locals municipals a Premià de Mar per celebrar el referèndum de l'1-O, malgrat haver-ho suspès el Tribunal Constitucional.

De fet, la Fiscalia de l'àrea de Mataró-Arenys de Mar ja va investigar Buch, quan encara no era conseller, arran de la instrucció que en vigílies de l'1-O va dictar el llavors fiscal general de l'Estat, José Manuel Maza, perquè s'obrís diligències a regidors que facilitessin el referèndum en els seus municipis.

Dels prop de 700 alcaldes que la Fiscalia General instava a investigar al setembre del 2017, el ministeri públic ha presentat finalment querelles contra mitja dotzena d'ells, que en alguns casos ja han estat arxivades per la justícia.



«Autoritats públiques»

En l'acte en què va arxivar la causa a Buch i Lloveras, el jutge instructor sostenia que quan van remetre un correu als alcaldes citant-los a facilitar locals per a la votació no ho van fer «en qualitat d'autoritats públiques» i mitjançant els cursos oficials dels seus consistoris, sinó com presidents de l'ACM i l'AMI.

Això no obstant, arran del recurs de la Fiscalia, la sala civil i penal del TSJC va advertir que l'instructor no va fer cap referència en el seu acte d'arxiu sobre l'acusació de la Fiscalia contra Buch per desobediència com a alcalde de Premià, malgrat no practicar cap diligència per a la seva verificació.

Per aquest motiu, va estimar parcialment el recurs de la Fiscalia a l'únic fi que l'instructor decidís si investigar Buch per oferir locals per a l'1-O com a alcalde.

Paral·lelament, la jutgessa del tribunal que investiga els preparatius de l'1-O va ordenar a la Guàrdia Civil personar-se en diversos departaments de la Generalitat a la recerca de documentació sobre l'organització del referèndum i ha citat com a investigat el delegat de la Generalitat a Suïssa, Manuel Manonelles.

En un acte, al qual va tenir accés Efe, la titular del jutjat d'instrucció número 13 de Barcelona acorda noves diligències sol·licitades per la Fiscalia, entre elles el requeriment de documentació a la Generalitat i la citació de Manonelles, al qual vincula amb la contractació d'observadors de l'1-O. La Guàrdia Civil encara no ha dut a terme la diligència ordenada pel jutge, van assegurar fonts coneixedores del cas. La Fiscalia ha sol·licitat a la magistrada una nova bateria de diligències per aclarir la participació de funcionaris de la Generalitat en l'organització de l'1-O, després que la jutgessa processés a una trentena de persones, entre elles diversos exalts càrrecs del Govern de Carles Puigdemont, pel referèndum.