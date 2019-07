ICV aprova presentar un concurs de creditors i un ERO

El consell nacional d'Iniciativa per Catalunya Verds (ICV) ha decidit aquest dissabte presentar un concurs voluntari de creditors i un expedient de regulació d'ocupació (ERO), donada la "situació econòmica" que es troba el partit.

Segons han explicat en un comunicat, el procés es formalitzarà els propers dies quan la documentació estigui preparada. Actualment l'organització "no es troba en una situació d'insolvència" però l'anàlisi de la situació fa preveure que en els propers mesos es pugui donar la possibilitat a més d'iniciar-se una situació de "degradació". Amb aquesta decisió el consell nacional vol afrontar la pèrdua d'ingressos i l'endeutament econòmic d'ICV.

El concurs de creditors es produirà de forma "ordenada" i amb les "majors garanties". Tal com han detallat, el partit està al corrent de pagament dels salaris del personal laboral, de les cotitzacions corresponents a la Seguretat Social i de les seves obligacions fiscals.

Segons han explicat, la situació econòmica ve marcada per "un elevat endeutament", acumulat al llarg dels anys, que s'ha anat reduint substancialment. El deute actual és de més de 9,2 milions mentre que l'actiu és de 26 locals amb un valor de taxació de 8,2 milions. Afirmen que la seu nacional del Passatge del Rellotge no s'ha pogut vendre en les "condicions adequades per amortitzar l'endeutament".

ICV va decidir en la 10a assemblea nacional l'any 2013 obrir un procés de confluència amb altres forces polítiques i socials. Per això, ICV no s'ha presentat en les darreres eleccions al Parlament, municipals, europees i espanyoles.

En el comunicat, la formació defensa que els i les ecosocialistes continuaran compromesos amb els "drets socials i nacionals", la millora de les condicions de vida de les classes populars i la transformació de la societat en un sentit ecologista, feminista i socialista.



La dissolució d'Iniciativa, el següent pas

El coordinador nacional d'ICV, David Cid, ha explicat que quan es tanqui el concurs de creditors que ha aprovat el consell nacional comportarà la dissolució d'Iniciativa. Fins que això no arribi s'ha compromès que la direcció farà acompanyament de tot el procés.

En declaracions als mitjans, Cid ha defensat la gestió "honesta" d'ICV i ha celebrat que a l'organització els bancs no li hagin "condonat cap deute" i que no hagi patit cap cas de corrupció. Ha concretat que l'ERO que s'ha acordat amb la plantilla comportarà que 16 persones es quedin sense feina. En aquest sentit, ha expressat unes paraules d'"agraïment" i "estima" cap a la plantilla.

Acompanyat per la co-coordinadora nacional d'ICV, Marta Ribas, i el portaveu Ernest Urtasun, Cid ha explicat que aprovar el concurs de creditors no ha estat senzill i que viuen un moment "emotiu". "Segurament Iniciativa ha tingut encerts i errors però ha estat honesta", ha constatat. El també diputat de CatECP ha recordat que la militància d'ICV participa de forma individual a Catalunya en Comú i ha dit que, per tant, se seguiran defensant les posicions polítiques d'ICV.