La Fiscalia de Delictes d'Odi assumeix el cas de l'atac a un centre de menors migrants

La Fiscalia de Delictes d'Odi de Mataró assumirà la investigació de l'intent d'assalt dijous a la nit a un centre de menors estrangers tutelats per la Generalitat al Masnou, que es va saldar amb un detingut i diverses persones ferides lleus.

Segons van informar fonts del ministeri públic, la Fiscalia no va obrir diligències per investigar l'atac, atès que, en haver-se practicat una detenció, s'està a l'espera que els Mossos d'Esquadra concloguin l'atestat i el remetin a l'autoritat judicial competent.

En la instrucció de la causa que s'obri arran de la detenció, serà la Fiscalia de Delictes d'Odi i Discriminació de l'àrea de Mataró la que s'encarregui de sol·licitar les diligències necessàries per aclarir els fets. L'atac va ocórrer ahir durant una protesta davant l'alberg Josep Maria Batista i Roca del Masnou, on un grup de manifestants, que protestava per l'intent d'agressió sexual a una jove de la localitat el cap de setmana passat, va intentar accedir a aquest centre on s'allotgen diversos menors tutelats. La protesta va coincidir amb una altra de veïns que volien defensar els MENA del centre. El conseller de Treball, Afers Socials i Família, Chakir el Homrani, va afirmar que l'atac de dijous a la nit al centre de menors del Masnou va ser organitzat per grups d'extrema dreta, que així «han traspassat una línia vermella», i va anunciar que la Generalitat exercirà l'acusació contra els atacants.



Reunió amb l'Ajuntament

El conseller es va reunir ahir amb l'alcalde del Masnou, Jaume Oliveras, per valorar l'atac, que es va saldar amb quatre menors i dos adults que treballen en l'alberg ferits lleus, a més d'un agent dels Mossos. Després de la reunió, Homrani i l'alcalde, que van qualificar de «molt greus» els fets, van comparèixer i van afirmar que treballaran «conjuntament i amb la màxima contundència perquè un episodi així no torni a ocórrer». Tots dos van anunciar que tant la Generalitat com l'Ajuntament exerciran l'acusació contra els atacants per delictes d'incitació a l'odi i discriminació, violació de domicili, amenaces i coaccions, lesions, desordres públics i atemptat a l'autoritat, entre d'altres.