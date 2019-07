Save the Children alerta que el 80% de menors pateix ciberassetjament

Vuit de cada 10 joves catalans d'entre 18 i 22 anys asseguren haver patit algun tipus de violència en línia quan eren menors d'edat, segons un informe de Save The Children elaborat d'acord amb 222 entrevistes. L'informe, «Violència viral», que l'ONG va presentar ahir a Barcelona, adverteix que aquest tipus de violència sol donar-se per primera vegada quan el menor té 13 anys i que el 64% dels casos l'assetjador és un amic o company del centre d'estudis. La responsable de polítiques d'infància de Save The Children a Catalunya, Emilie Rivas, va alertar de «l'enorme gravetat» de l'assetjament a internet en menors, les conseqüències del qual «són tan nocives com les de la violència física i poden desembocar en el suïcidi». «Ansietat, depressió, baixa autoestima i baix rendiment escolar» són alguns dels símptomes que pateixen les víctimes de ciberassetjament.