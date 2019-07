L'oncle de la víctima de «la Manada de Manresa» intenta agredir un dels acusats de la violació

Els Mossos d'Esquadra van intervenir ahir per contenir un oncle de la víctima de la violació múltiple de Manresa que intentava abalançar-se sobre els set acusats a les portes de l'Audiència de Barcelona, on estan sent jutjats. La sessió del judici prevista per ahir, en què havia de declarar la víctima i els testimonis clau del cas, es va acabar suspenent per una qüestió personal que afectava un dels lletrats de la defensa. Per tant, les declaracions es van ajornar a dilluns que ve. No obstant això, es van viure moments de tensió a les portes de l'edifici judicial, on familiars de la menor i grups feministes van increpar als processats, que estan en llibertat provisional. Quan els set processats sortien del Palau de Justícia, una vegada suspesa la sessió, un oncle de la menor, que portava una petita pancarta amb el lema «No és abús, és violació», va intentar envestir-los, cosa que va obligar diversos mossos a intervenir per contenir-lo mentre els acusats abandonaven el lloc. Els sis presumptes autors de la violació múltiple -i un setè que està acusat de masturbar-se mentre la presenciava- van abandonar les dependències judicials, entre els seus advocats, amb les cares coberts amb jaquetes, mocadors i altres peces de roba, per evitar que els captessin les nombroses càmeres amuntegades a les portes de l'Audiència de Barcelona.



El cas de Sabadell

L'Audiència de Barcelona va avalar la decisió del jutge de deixar en llibertat dos dels nou investigats per la violació múltiple d'una jove de 18 anys a Sabadell.