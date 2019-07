L'executiu català desisteix de presentar els Pressupostos de 2019 i treballa ja amb els del 2020

El Govern va desistir de presentar els Pressupostos del 2019, atès que a aquestes altures de l'any «serien difícil d'aprovar», i treballa ja en els del 2020, segons va explicar ahir en roda de premsa la consellera de Presidència i portaveu de l'executiu català, Meritxell Budó.

La portaveu va explicar que el vicepresident de la Generalitat i conseller d'Economia, Pere Aragonès, va informar a la reunió del Govern d'aquest dimecres a Manresa que el seu departament treballa ja en l'elaboració dels Pressupostos de la Generalitat del 2020, ha detallat Budó en la roda de premsa posterior.

«Ha informat d'aquesta voluntat de començar a treballar en els Pressupostos del 2020», que hi hagi un debat públic i «consens», atès que a data d'avui «serien difícil d'aprovar» els comptes d'aquest any, va indicar.

El Govern de la Generalitat no va arribar a presentar oficialment els Pressupostos del 2019 al Parlament, després de constar que no comptava amb suport suficient a la cambra autonòmica.

No obstant això, el president de la Generalitat, Quim Torra, va apuntar que, una vegada passat el cicle electoral, el Govern tornaria a intentar negociar els Pressupostos 2019, principalment amb els comuns, per explorar un possible acord.

Ara, aquesta possibilitat va quedar descartada, després que Aragonès hagi informat que la conselleria d'Economia treballa ja en els Pressupostos del 2020.

Budó, va garantir ahir que els consellers d'Interior, Miquel Buch, i Agricultura, Teresa Jordà, compareixeran a les respectives comissions del Parlament per donar compte de l'incendi que va afectar la Ribera d'Ebre, el Segrià i les Garrigues els darrers dies. «Òbviament que, si hi ha una compareixença demanada, els consellers compareixeran», va dir a la roda de premsa posterior a la reunió del Consell Executiu, celebrada avui a Manresa, en què ha assegurat que «el Govern està conjurat a treballar contra els focs».

Budó va explicar que els departaments d'Interior i d'Agricultura de la Generalitat estan «treballant en totes les mesures preventives» per evitar nous incendis a Catalunya i va recordar que el Govern es tornarà a reunir amb els alcaldes afectats per l'incendi de la Ribera d'Ebre aquest dissabte a Flix. La consellera va subratllar que «ara cal treballar la postemergència per tal que el territori pugui recuperar, tan aviat com sigui possible, la normalitat».



150 milions per la nova ATL

La nova ATL pública, que substitueix Aigües Ter Llobregat (ATLL), invertirà 150 milions d'euros del 2019 al 2023 en 174 actuacions de modernització i millora de les instal·lacions per garantir la qualitat de l'aigua que proveeix a 5 milions d'habitants de l'àrea metropolitana de Barcelona.

Una part important d'aquestes inversions, que procediran completament del cobrament de la tarifa de l'aigua, tindran com a destí la potabilitzadora del Llobregat i la del Ter.