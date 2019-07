Brussel·les rebutja la iniciativa de Puigdemont per sancionar Espanya

La Comissió Europea va rebutjar registrar una iniciativa ciutadana europea que va impulsar l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont perquè Brussel·les prengui mesures contra Espanya per presumptes vulneracions de l'estat de dret en relació amb el conflicte independentista.

La iniciativa de Puigdemont pretenia fer que la Comissió Europea prengués mesures contra Espanya a través de l'article 7 del Tractat de la UE, que pot comportar sancions com suspendre el dret de vot del país al Consell si es confirma una infracció sistemàtica de l'estat de dret. «Es troba manifestament fora de l'àmbit de competències de la Comissió per proposar un acte jurídic per aplicar tractats de la UE, i, per tant, es considera inadmissible», va informar la Comissió en un comunicat després de subratllar que no li demanen «presentar una proposta d'acte jurídic, que és l'únic objectiu de les iniciatives ciutadanes.