Puigdemont desisteix d'entrar a França per por a ser detingut

L'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont i l'exconseller Antoni Comín van desistir d'entrar a França per reclamar el seu reconeixement com a eurodiputats malgrat trobar-se «a pocs metres» d'Estrasburg, va informar ahir el seu advocat, Gonzalo Boye.

Boye va fer l'anunci davant uns 8.000 manifestants independentistes catalans, desplaçats a Estrasburg per protestar al costat del Parlament Europeu pel no reconeixement com a eurodiputats de Puigdemont, Comín i del líder d'ERC, Oriol Junqueras, el dia en què es constitueix el Parlament Europeu (PE). «No existeix garantia que no hi hagi una mesura administrativa i que el portin directament a territori espanyol», va afirmar Boye, cosa que ha provocat els xiulets dels manifestants.

Puigdemont i Comín «es troben a pocs metres d'aquí seguint aquesta manifestació», va afirmar el lletrat. Segons fonts de l'entorn de Puigdemont, ell i Comín es van quedat a la veïna ciutat de Kehl (Alemanya), separada d'Estrasburg pel riu Rin, sense creuar així la frontera.

Anaven acompanyats per l'advocat, pel director del Punt Avui, Xevi Xirgo, i per l'empresari gironí Jami Matamala. Boye també va anunciar als manifestants: «Puigdemont i Comín, com a parlamentaris europeus electes que són, es dirigiran a tots vosaltres».

Els organitzadors de l'acte, el Consell per la República catalana, van preparar un escenari, des del qual va parlar Boye, amb una pantalla gegant, en la qual va aparèixer Puigdemont.

L'expresident de la Generalitat va agrair prèviament a través de Twiter als independentistes desplaçats a Estrasburg.

«Avui els carrers d'Estrasburg parlen català, però sobretot parlen demòcrata», en al·lusió als manifestants independentistes catalans que es manifesten a la ciutat francesa.

«Alguns voldrien els carrers buits, silents, resignats. Però nosaltres omplim, parlem, lluitem. Que ho tinguin clar els nostres il·lustres perseguidors: no ens rendirem. Gràcies a tots per ser aquí», va concloure el missatge.

Posteriorment, Puigdemont va demanar a la nova presidència de l'Eurocambra que corregeixi la «deriva de repressió i regressió» de l'anterior mandat, liderat per Antonio Tajani.

En un missatge de vídeo gravat que va fer arribar a l'acte central de la concentració l'expresident va constatar que la mobilització és la «prova» de «l'èxit» d'haver aconseguit que Europa «ha hagut d'intervenir» al conflicte. Des de la frontera d'Estrasburg amb Alemanya, el també electe Toni Comín va preguntar a l'Estat «de què té por».

Puigdemont va començar el missatge de vídeo agraint el «compromís» i «sacrifici» de la gent que es va desplaçar fins a la ciutat alemanya: «Junqueras, Comín i jo hauríem de ser aquí», va apuntar l'excap del Govern, que va argumentar que tots tres continuen lluitant «fins al final» per poder representar els seus votants. El líder de JxCat va dedicar part del discurs en deixar clar que Europa ja no pot desviar la mirada de Catalunya, i que la solució del conflicte passa per les institucions europees: «No pararem de lluitar fins aconseguir-ho».

Puigdemont va asseverar que la mobilització d'ahir va demostrar que el Parlament Europeu «ara sí» que ha d'intervenir. Segons l'eurodiputat electe, la cambra sap que ahir al matí hi van faltar tres membres durant la seva constitució: «El Parlament Europeu sap que ha de resoldre i intervenir».

En aquest sentit, el cap de files de JxCat va concloure que la institució ha de demostrar ara si és una cambra on s'hi pot confiar, o no. Puigdemont i Comín van descartar finalment entrar en territori francès pel risc de detenció, i no anar a Estrasburg.

Allà els esperaven milers de catalans a la concentració independentista convocada pel Consell per la República des de primera hora del matí d'ahir, a les portes del Parlament Europeu. L'expresident i l'exconseller del Govern van seguir la constitució de l'Eurocambra des d'un hotel d'Alsàcia, en terres alemanyes.



«La llei és igual per a tots»

La ministra de Justícia en funcions, Dolores Delgado, va advertir Puigdemont que la «llei és igual per a tots» i va subratllar que així ho va expressar el Tribunal General de la Unió Europea en rebutjar les mesures urgents que el polític independentista va sol·licitar per poder prendre possessió com a diputat del Parlament Europeu.

Delgado va explicar que la resolució de tribunal europeu, anunciada dilluns a la tarda i que va impedir que l'expresident català i el que va ser conseller de la Generalitat Toni Comín poguessin acudir ahir a la constitució de l'Eurocambra, va avalar que «el dret intern (amb relació a la legislació espanyola sobre processos electorals) és qui diu qui són els candidats electes».

De la seva banda, la portaveu dels comuns al Parlament, Susanna Segòvia, va criticar ahir que s'estan «vulnerant» els drets polítics de l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, l'exvicepresident Oriol Junqueras i l'exconseller Toni Comín en no poder exercir com a eurodiputats, malgrat haver estat elegits en les eleccions al Parlament Europeu del 26 de maig.