El PSC reclama que Buch expliqui al Parlament la gestió del foc de l'Ebre

El secretari d'Organització del PSC, Salvador Illa, va anunciar ahir que el grup del PSC-Units ha demanat la compareixença urgent al Parlament dels consellers d'Interior, Miquel Buch, i Agricultura, Teresa Jordà, perquè donin explicacions sobre l'incendi originat a la Ribera d'Ebre i que s'ha estès fins al Segrià i les Garrigues.

En una roda de premsa, Illa va explicar que volen que els màxims responsables del dispositiu d'extinció expliquin «les circumstàncies» que han originat el foc i també «les actuacions» que s'han dut a terme per combatre'l. El socialista va celebrar que l'incendi quedés controlat ahir diumenge i va agrair el paper de tots els cossos i voluntaris en el dispositiu.

Concretament, el PSC-Units va demanar que Buch doni explicacions a la Comissió d'Interior i que Jordà ho faci a la d'Agricultura per informar «sobre la prevenció, l'acció i la gestió de l'emergència provocada per l'incendi», segons les sengles sol·licituds de compareixença, que ja han estat registrades.



Total d'hectàrees cremades

A l'espera que els Agents Rurals confirmin la dada, el Departament d'Interior calcula que l'incendi de la Ribera d'Ebre va cremar 5.050 hectàrees, ja que dins el perímetre inicial hi ha «peces i mosaic» d'àrees que no es van arribar a cremar. Així ho va explicar el conseller Miquel Buch, en una compareixença després de la reunió del comitè tècnic del pla INFOCAT i de seguiment de l'onada de calor. Per Buch, els cossos de seguretat però sobretot els bombers, han salvat 15.000 hectàrees.

Buch va agrair ahir la labor dels serveis d'emergències de la Generalitat contra l'incendi de la Ribera d'Ebre, així com l'ajuda que ha arribat de «fora d'aquest país»: del ministeri d'Agricultura, la Unitat d'Emergències Militars i d'altres autonomies. La setmana passada el conseller va veure's immers en una pol·lèmica per assegurar que era «normal que quan un país té un foc d'aquestes característiques ens ajudem mútuament amb els veïns», unes paraules que van portar a la portaveu del Govern central a respondre que amb els incendis «no es fa política».