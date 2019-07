El pronòstic fallit de Cotarelo: preveia la independència de Catalunya a mitjans de 2019

El politòleg Ramón Cotarelo presentava a principis de juliol de l'any passat el seu llibre "España quedó atrás" a l'Auditori de Girona en una conversa amb Artur Mas. En motiu d'aquest acte, Diari de Girona li feia una entrevista on pronosticava que Catalunya seria independent "ben aviat", i s'atrevia a posar una data: "entre aquest any i la meitat del vinent". Arribada la meitat de 2019, els pronòstics de Cotarelo no s'han complert i no sembla que hagin d'arribar en un futur immediat.

Cotarelo assegurava en aquella entrevista que s'havia instal·lat a Girona perquè "és una de les millors ciutats del món" i "és independentista de pedra picada des de l'origen dels temps".

El politòleg, que posteriorment formaria part de les llistes de JxCat al Congrés amb polèmica inclosa, es demarcava de la tesi d'ERC que calia eixamplar la base independentista: "Amb un 50,01% de vot independentista n'hi ha prou", assegurava.

Cotarelo també afirmava ser més català que els nascuts a Catalunya, ja que ell ho era per pròpia elecció.