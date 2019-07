Un malalt terminal de Parkinson demana que el deixin morir dignament

Antoni Monguilod, un veí de Malgrat de Mar a qui van diagnosticar Parkinson fa dotze anys i que ja no pot valer-se pel seu compte, suplica als polítics que legalitzin ja l'eutanàsia per deixar de «patir» i poder morir «dignament» i que reconeguin que decidir sobre la mort «és un dret fonamental».

Acompanyat per la seva dona, que l'atén les 24 hores i l'ajuda a comunicar-se, Monguilod, de 74 anys, ha explicat a Efe que els metges li han dit que comprenen la seva petició però que no poden fer res per ajudar-lo perquè la mort assistida no està permesa a Espanya. La dona i els quatre fills del malalt comprenen i assumeixen la petició, però Monguilod no els vol «comprometre ni que tinguin problemes» quan es mori, com va passar amb el cas de María José Carrasco, de qui la dona del malalt, Magdalena, va dir que «va ser molt valenta». Ángel Hernández, marit de Carrasco, va ser investigat per cooperació al suïcidi i més tard l'Audiència de Madrid va ordenar instruir el cas com a violència masclista. «Diu que no pot més i que se'n vol anar, i jo l'entenc perquè ha estat sempre una persona molt independent i molt lliure, que es movia molt, i ara veus que depèn totalment d'altres persones», va lamentar Magdalena.

Monguilod, que no vol «de cap manera» que aquesta situació «s'allargui en el temps», va treballar tota la seva vida d'electricista, va editar la revista Som-hi, publicació local de Malgrat de Mar, i també va estar implicat a l'Ajuntament.