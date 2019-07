L'independentisme protesta avui a Estrasburg amb l'absència de Torra

L'independentistme ultima les preparacions per concentrar-se avui, 2 de juliol, a les portes de la seu oficial del Parlament Europeu, a Estrasburg, en protesta pels escons buits d'Oriol Junqueras, Carles Puigdemont i Toni Comín.

En un intent similar a la mobilització del 7-D del 2017 a Brussel·les, el Consell per la República ha fet en els darrers dies una crida a «omplir» de forma massiva la ciutat francesa, coincidint amb la sessió constitutiva de l'Eurocambra. De moment, des de Waterloo preveuen que es desplacin fins a Estrasburg els mateixos Puigdemont i Comín, acompanyats dels exconsellers a l'exili Clara Ponsatí i Lluís Puig.

El president de la Generalitat, Quim Torra, no anirà finalment a Estrasburg per participar en la concentració. Segons van explicar fonts de la Presidència a l'ACN, el president va decidir no anar-hi tenint en compte que Catalunya es troba en una situació de risc i alerta d'incendis després del foc que ha cremat els darrers dies a Ribera d'Ebre.

Torra ho va decidir després de parlar-ho directament amb Carles Puigdemont. De totes maneres, el president de la Generalitat té previst d'intervenir des de la distància en la concentració convocada avui dimarts amb motiu de la constitució del Parlament europeu.



Vídeos i parlaments

L'entorn de Puigdemont no confirma a hores d'ara si els dos eurodiputats electes de Lliures per Europa participaran en els parlaments de la convocatòria. Per altra banda, l'organització també preveu reproduir un vídeo del líder d'ERC, Oriol Junqueras, a través d'un missatge de vídeo, i que parli, entre altres, l'eurodiputat Ivo Vajgl, portaveu de la plataforma de Diàleg UE-Catalunya. A més, hi participarà el titular d'Exteriors, Alfred Bosch. A banda, hi haurà la presidenta de l'ANC, Elisenda Paluzie, i la vicepresidenta d'Òmnium Marina Llansansa, a més d'altres representants de les entitats sobiranistes.

Segons càlculs de l'ens, unes 6.000 persones viatjaran fins a Estrasburg, on arribaran en 80 autocars i dos vols xàrter des de primera hora del matí fins a aglutinar-se en l'acte central, que serà a les 12 del migdia i comptarà amb diversos parlaments.

El manifest que es llegirà durant la protesta reclamarà al Parlament Europeu que s'oposi a la pretensió de l'Estat d'impedir que Carles Puigdemont, Oriol Junqueras i Toni Comín exerceixin com a eurodiputats, i a la UE que assumeixi la iniciativa de promoure i fer de mitjancera en el diàleg entre Catalunya i l'Estat sobre el dret d'autodeterminació. El text denuncia que Espanya està «traslladant a la UE la solució repressiva a la demanda pacífica, cívica i democràtica dels catalans» i recorda l'existència de «12 presos polítics, 7 exiliats, més de 30 servidors públics acusats, 4 representants polítics suspesos al Parlament i a les Corts i 1.000 represaliats en procediments judicials en marxa».

El manifest té unes 30.000 adhesions. La mobilització també exigirà «que l'Estat espanyol compleixi» la resolució del Grup de Detencions Arbitràries.