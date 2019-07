Exteriors reclama a la justícia que tanqui tres «ambaixades» catalanes

El Govern central va demanar al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que tanqui les delegacions catalanes, «ambaixades», a Alemanya, Suïssa i el Regne Unit per considerar-les «lesives per als interessos de l'Estat i al servei d'un projecte secessionista inconstitucional».

El Ministeri d'Afers Estrangers va sol·licitar a l'Advocacia de l'Estat que demani la «paralització de l'activitat» d'aquestes delegacions ja que són les que estan realitzant «amb singular intensitat» tasques a favor dels objectius del procés secessionista de Catalunya que ha estat declarat inconstitucional pel Constitucional.

En una nota, el Ministeri va recordar que l'Advocacia de l'Estat va recórrer davant el TSJC atès que es constata que les delegacions contravenen «de forma evident» les lleis que estableixen la competència exclusiva de l'Estat en matèria de relacions exteriors.

Segons va informar el TSJC, la secció cinquena de la sala contenciosa administrativa va rebre ahir l'escrit de l'Advocacia de l'Estat, per la qual cosa haurà de resoldre si admet a tràmit la seva petició de mesures cautelars per tancar les delegacions de Berlín, Ginebra i Londres. La petició de tancar aquestes tres «ambaixades catalanes» l'ha formulat l'Advocacia de l'Estat en el marc de la causa que es tramita a la secció cinquena de la sala contenciosa-administrativa del TSJC arran d'una demanda d'Exteriors contra el restabliment de les delegacions del Govern de la Generalitat en l'el Regne Unit, i Irlanda, Alemanya, els Estats Units, Itàlia, Suïssa i França. El passat 27 de juny també va recórrer l'obertura de les «ambaixades» a Mèxic, l'Argentina i Tunísia per considerar-les «instrument» per al sobiranisme.