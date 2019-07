Els dos menors migrants detinguts per una agressió sexual a Canet entren en un centre

El jutjat de guàrdia de menors número 4 va decidir ahir que els dos menors estrangers tutelats per la Generalitat detinguts per una agressió sexual a Canet de Mar el cap de setmana ingressin en un centre en règim tancat durant tres mesos prorrogables, segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC).

El Govern ja va anunciar que es presentarà com a acusació contra aquests dos joves, i també contra l'altre menor detingut per un intent d'agressió al Masnou diumenge.

Per la seva banda, l'alcaldessa de Canet de Mar, Blanca Arbell, demana penes més dures pels menors que delinqueixin. Assegura que un dels MENA detinguts aquest cap de setmana per la violació a una dona ja havia protagonitzat altres incidents al poble: «La llei és tan tova que els retenen dotze hores i els tornen al centre d'acollida», es queixa. Arbell diu que la situació provoca un perjudici per a la resta de menors tutelats i reclama que es pugui «aïllar els individus conflictius de la resta de joves i de la societat». L'alcaldessa afirma que la majoria dels 50 MENA que s'allotgen a Canet treballen per integrar-se de manera ràpida i responsable i demana no estigmatitzar tot el col·lectiu. El «no és no» i el «volem acollir», defensa, ha de ser «compatible».



Evitar condemnar el col·lectiu

La secretària d'Infància, Adolescència i Joventut, Georgina Oliva, va demanar no condemnar tot un col·lectiu per les agressions sexuals que hagin comès 3 MENA a Canet de Mar i al Masnou. «Tots plegats hem de ser responsables i evitar que de tres casos particulars s'elevi a tot un col·lectiu», va dir a Catalunya Ràdio.

Després de condemnar rotundament els fets, Oliva va demanar «no generalitzar» i va recordar que hi ha 4.200 menors estrangers tutelats ara mateix per la Generalitat.

«Jo el que temo és que no puguem fer una acollida amb garanties», va dir en preguntar-li si té por que aquests dos casos provoquin rebuig social.

La secretària va apuntar que un dels tres menors implicats sí que va mostrar un comportament «més disruptiu» al centre, però els altres actuaven amb normalitat.