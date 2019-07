Detenen un menor tutelat al Masnou per intentar violar una adolescent

Els Mossos d'Esquadra van detenir un menor tutelat acusat de tocaments i d'intentar violar una noia la matinada de dissabte en un carrer del Masnou, si bé els acompanyants del noi li van recriminar la seva actitud i se'l van emportar abans que cometés l'agressió. La víctima, també menor d'edat, va interposar denúncia davant els Mossos, mentre que el detingut va passar a disposició de la Fiscalia de Menors, que, segons fonts de la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (DGAIA) ha decretat com a mesura cautelar tres mesos d'ingrés en règim tancat en un centre de justícia juvenil. Fonts de la DGAIA van explicar que, com en tots aquests casos, es personaran com a acusació contra el menor i han fet arribar a la víctima el seu suport i s'han posat al seu servei per al que necessiti. Els fets van passar cap a les cinc de la matinada de dissabte.