Barcelona exigeix a la UE mesures contra el lloguer turístic il·legal

L'Ajuntament de Barcelona ha enviat una carta als representants de l'Estat i de la Generalitat de Catalunya a la Unió Europea (UE) perquè col·laborin amb la reclamació de més protecció per a les ciutats davant del lloguer turístic il·legal.

La tinenta d'alcalde d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat, Janet Sanz, firma la carta per transmetre la reclamació de «més contundència» contra el lloguer turístic il·legal a la delegada del Govern de la Generalitat davant la UE, Meritxell Serret, i l'ambaixador i representant d'Espanya davant la UE, Pablo Garcia-Berdoy.

Sanz assenyala que «les ciutats necessiten un marc legal europeu que empari la seva capacitat d'intervenció sobre el mercat de l'habitatge i que exigeixi la cooperació de les plataformes de lloguer de vacances».

Barcelona s'ha sumat en unmanifest conjunt amb Amsterdam, Berlín, Bordeus, Brussel·les, Cracòvia, Munic, París, València i Viena per exigir a les institucions europees «mesures contra l'impacte del turisme il·legal a les ciutats» i per reivindicar «un marc legal europeu que doni eines als municipis per intervenir sobre el mercat de l'habitatge».

Les deu ciutats signants són municipis que pateixen els efectes de la turistificació i els problemes d'accés a l'habitatge per part dels residents locals.

Els preocupa l'opinió publicada per l'advocat general del Tribunal de Justícia de la UE, que considera que plataformes com Airbnb «simplement proporcionen un servei més de la societat de la informació», per la qual cosa se'ls allibera de la responsabilitat de complir les normatives relatives al lloguer turístic.

També reclamen un acord amb Europa que «reforci les mesures que es puguin portar a terme des dels respectius governs nacionals». «És hora d'establir noves disposicions legals per aconseguir un creixement equilibrat en matèria turística, al temps que garantim el nostre mercat de l'habitatge i la qualitat de vida de les nostres ciutats», afirmen en el manifest.



Encareixen els preus

Les ciutats posen èmfasi en l'escassetat d'habitatge i en el fet que el mercat de lloguer turístic ofereixi una alternativa més rendible, el que redueix la disponibilitat d'habitatge per al lloguer residencial i encareix els preus. Per això, volen «compromisos legals ferms perquè les plataformes cooperin en programes de registre i en el lliurament de dades de lloguer per cada habitatge que s'anuncia en el seu servei», en lloc de donar-los «carta blanca».