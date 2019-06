Set detinguts per col·locar labavos amb llaços grocs en llocs vinculats al sobiranisme

Els Mossos d'Esquadra van detenir set persones per haver protagonitzat actes vandàlics antiindependentistes davant de domicilis d'agents del cos, d'alcaldes, i també davant d'institucions públiques. Segons va poder, la policia investiga la seva relació amb l'aparició, a diferents indrets del Maresme i el Vallès Oriental, de vàters plens de llaços grocs i banderes estripades amb missatges relacionats amb l'1 d'octubre. Quatre de les detencions han estat a Mataró, una a Sant Celoni i dues a Barcelona. Són sis homes i una dona, i tots pertanyen al col·lectiu «justicieros nocturnos», que a les xarxes socials defensa la «neteja de la propaganda independentista». Se'ls investiga per presumptes delictes relacionats amb l'exercici dels drets fonamentals i les llibertats públiques. A mitjans de desembre del 2018, l'aleshores alcalde de Vilassar de Dalt, Xavier Godàs (ERC), va denunciar a Twitter que uns desconeguts havien «assenyalat» casa seva amb llaços grocs i un vàter on es podia llegir «1 d'octubre» i «bon Nadal, Xavi». Dies més tard, l'alcalde de Sant Andreu de Llavaneres, Joan Mora (ERC), també va denunciar uns fets similars.