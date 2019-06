Moncloa renya Buch per «fer política» amb l'incendi

La ministra portaveu i d'Educació en funcions, Isabel Celaá, va assegurar ahir que «no es pot fer política» amb els incendis forestals a Catalunya quan «l'exèrcit espanyol -la Unitat Militar d'Emergències (UME)- i els serveis de la Generalitat estan treballant braç a braç».

Celaá va contestar així en la roda de premsa posterior al Consell de Ministres als comentaris del conseller d'Interior de la Generalitat, Miquel Buch, que va assegurar que «quan un país té un foc i s'expandeix, ens ajudem mútuament amb els veïns» i si l'incendi s'hagués produït a l'Empordà «ho faria França, però ara estem al costat de l'Estat espanyol».

La ministra va recordar que «la pròpia Generalitat» va demanar al Govern que enviés les unitats de la UME per ajudar al Cos de Bombers del govern autonòmic català amb «altres efectius mobilitzats».

Tots estan col·laborant per apagar «els molt greus incendis de Tarragona i Lleida» «al territori català espanyol» segons les seves paraules.

«Estem tots junts» per enfrontar un incendi que «ha cremat ja milers d'hectàrees i ha provocat cent evacuats», per la qual cosa va voler transmetre un missatge «d'ànims i agraïment» a tots els efectius «que fa hores que hi treballen».

Posteriorment, Buch es va justificar afirmant que «el foc no entén ni de política ni de colors, i ahir crec que ho vaig explicar, que el foc no mira el color de l'uniforme que l'està apagant», va dir en les declaracions d'ahir a la tarda.