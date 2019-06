Els Bombers aconsegueixen contenir el foc de la Ribera d'Ebre

Els Bombers van aconseguir contenir l'avanç de l'incendi de la Ribera d'Ebre el dia més crític per la calor extrema, que va afectar sobre el terreny cinc agents, dos dels quals van haver de ser evacuats en helicòpter, encara que no estan greus.

Segons va informar el conseller d'Interior, Miquel Buch, malgrat que al llarg del dia el foc es va revifar en una vintena de focus a causa de les altes temperatures, el perímetre de l'incendi no va avançar, de manera que l'àrea d'afectació es va mantenir respecte a les 6.500 hectàrees assolides fins ahir.

L'inspector dels Bombers David Borrell va destacar que han aconseguit aguantar els rebrots provocats per la calor perquè l'incendi no creixés en la seva extensió, però va advertir que avui la situació també serà complexa, perquè es mantindran unes situacions atmosfèriques semblants a les d'ahir, amb una temperatura superior als 40 graus i una humitat relativa per sota del 13%, cosa que dificulta les tasques d'extinció.

De fet, les altes temperatures van provocar al llarg del dia que es produïssin tres petits incendis, a Montmell (Baix Penedès), Rocallaura (Urgell) i els Plans de Sió (Segarra), si bé els Bombers els han pogut tallar i ja es troben en fase de control.

En un dia de temperatures extremes, cinc agents dels Bombers sobre el terreny van requerir assistència sanitària per un cop de calor, dels quals dos van haver de ser evacuats en helicòpter a l'hospital de Mora d'Ebre, on segueixen ingressats en estat menys greu.

El dia havia començat a la Ribera d'Ebre amb un missatge d'alerta per part del president de la Generalitat, Quim Torra, que va demanar que s'extremi la prudència i la prevenció, ja que ahir era un dia «extrem, el més crític de l'onada de calor» i s'estaven enfrontant a un incendi com no ho feia «des de fa molts anys».

Torra va demanar «sentit comú» i comprensió ja que, davant la situació «excepcional» pel risc d'incendi i l'onada de calor, la Generalitat va acordar prohibir la sega, cosa que va provocar les protestes d'alguns pagesos, i tancar l'accés a sis parcs naturals: Montserrat, les Gavarres, Cadiretes, Montsec, Montsant i Ports de Tortosa. A la tarda, la Generalitat va decidir alleugerir la prohibició de sega, ja que entre les 21.00 hores de la nit d'ahir i fins a les 11.00 hores de demà, quan les temperatures encara no són extremes, es permetrà l'ús de màquines recol·lectores o empaquetadores, segons ha anunciat Buch.

A més, els responsables de les explotacions ramaderes que han estat evacuades a la zona afectada per l'incendi van poder acudir avui a les seves finques per alimentar els animals.



La jutgessa ordena investigar

Paral·lelament, la jutgessa de Falset (Priorat) va encarregar als Mossos d'Esquadra investigar les causes de l'incendi, sense que de moment hi hagi cap persona imputada per provocar-lo.

Segons va informar el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), el jutjat de Falset ha obert diligències prèvies per aclarir les causes de l'incendi, després de rebre una informació inicial del cos d'Agents Rurals i dels propis Mossos d'Esquadra.

La principal hipòtesi amb la qual treballaven ahir els Agents Rurals és que l'incendi va començar a causa d'una gestió deficient del fems emmagatzemats en una granja de pollastres de la Torre de l'Espanyol (Ribera d'Ebre).

Per poder determinar amb exactitud les causes del foc, la jutgessa va ordenar als Agents Rurals que li aportin tota la informació de què disposin i als Mossos d'Esquadra els ha encarregat la investigació sobre les circumstàncies en què es va iniciar i la seva possible autoria.



Ampolles d'aigua

Les ampolles d'aigua no tenen ni temps de refredar-se al centre de comandament de Vinebre. La col·laboració de voluntaris a Vinebre i a altres pobles de la comarca està sent màxima aquests dies, i prova d'això és que en tres o quatre torns s'enviaven més de 6.000 ampolles d'aigua, així com entrepans i menjar preparat que fan voluntaris per tota la comarca de la Ribera d'Ebre. També l'empresa Pesca Porta ha posat a disposició una nau de marisc i peix congelat propera per refrescar les aigües.