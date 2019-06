Open Arms torna al Mediterrani: «Abans presos que còmplices»

El vaixell de l'ONG Proactiva Open Arms tornarà a dur a terme rescats a persones al Mediterrani Central, malgrat que només compta amb l'autorització de proporcionar ajuda humanitària.



"No aguantem més. Llevem ancores i marxem. Abans presos que còmplices" ha escrit el seu fundador, Oscar Camps, en una publicació de Twitter recollida per Europa Press, en la qual també comparteix una imatge on hi apareix un pare i la seva filla, migrants, morts a la riba del Riu Bravo de Mèxic.



També l'ONG ha escrit a les seves xarxes socials que sis mesos després posen rumb "a la frontera més mortífera del planeta". A l'inici de l'any l'Open Arms va passar més de 100 dies amarrat al port de Barcelona esperant autorització per navegar.



Va aconseguir salpar però no el permís per entrar a la zona SAR de recerca i rescat al Mediterrani Central, on solia dur a terme tasques de salvament de migrants a la deriva al mar, i al maig va amarrar a Lesbos (Grècia), on va poder descarregar material d'ajuda humanitària.