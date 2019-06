L'incendi més virulent des del 2012 crema sense control a la Ribera d'Ebre

L'incendi de la Ribera d'Ebre s'ha convertit en el primer gran incendi de l'estiu i el més virulent des dels focs de l'Empordà del 2012. A l'hora de tancar aquesta edició seguia descontrolat després d'afectar més de 6.500 hectàrees, segons el conseller d'Interior, Miquel Buch, que al costat del president Quim Torra van agrair la labor dels equips d'emergència i el suport de la Unitat Militar d'Emergències (UME) que prèviament havien sol·licitat a causa de la gravetat dels focs. Buch va insistir que l'incendi té una gran potencialitat, pot arribar a afectar unes 20.000 hectàrees, cosa que el convertiria en un dels pitjors focs forestals de les últimes dècades a Catalunya.

Torra va agrair la labor dels equips d'extinció i prevenció, dels Mossos d'Esquadra, del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), la Creu Roja, els Agents Rurals i també «especialment» de la Unitat Militar d'Emergències (UME), que va enviar més de 220 efectius i 66 vehicles. «Confiem en ells, que la ciutadania es posi a les seves mans, anem pel camí que hem d'anar», va indicar Torra en relació amb la labor conjunta dels equips d'emergència.



UME i Bombers

En la mateixa línia, Buch va agrair també el suport de la UME i dels cossos de bombers d'altres autonomies, que col·laboren amb la Generalitat en les tasques per intentar controlar l'incendi. La Generalitat va demanar a la ciutadania que eviti situacions de risc que puguin generar un altre incendi forestal. «Des del primer moment que s'ha requerit l'ajuda d'altres cossos l'hem tingut. L'única cosa que podem fer és agrair les ajudes que hem rebut, igual que les prestem nosaltres en casos contraris. Estem parlant d'un incendi, no és una qüestió de límits ni de color d'uniformes, sinó que és una qüestió que davant una catàstrofe l'única cosa que podem fer és ajudar-nos, sigui d'una comunitat autònoma del costat, d'un altre país o d'un altre estat», va indicar Buch.

La mala gestió dels fems en una granja de pollastres a La Torre de l'Espanyol va originar ahir l'incendi. L'inspector en cap dels Agents Rurals, Antoni Mur, va precisar que l'explotació avícola compleix amb tots els requisits legals i que tenia un femer d'acord amb el que estableix la normativa, encara que ha apuntat que hi va haver un «ús inadequat» de la instal·lació, ja que es va dur a terme un apilament dels fems «en una zona que no corresponia».

«Els fems, quan és de gallinassa, és possible que fermenti i pugi molt de temperatura. Ahir bufava un vent important a la zona, que va provocar que la flama aflorés a la superfície del femer i que, per la proximitat a una zona de vegetació, aquest foc inicial passés a la zona forestal, que va ser on es va originar l'incendi, impulsat per un vent important i una massa forestal disponible», va assenyalar.

La direcció general de Protecció Civil de la Generalitat va ordenar a tota la població de Bovera (Garrigues) i als ancians, embarassades, nadons i persones amb problemes respiratoris de Maials (Segrià) que es tanquessin a casa seva, una mesura que va quedar sense efecte a primera hora de la nit. També va desallotjar una quarantena de veïns de masos propers als focs. Així mateix, la Generalitat va prohibir l'accés a sis massissos pel risc d'incendis. L'executiu ja havia anunciat el tancament del Montsec, el Montsant i els Ports de Tortosa, però Torra, va anunciar que la prohibició s'estendria també als massissos de Montserrat, les Gavarres i les Cadiretes. Paral·lelament, els Bombers van desplegar deu dotacions, una d'elles àrea, per intentar apagar un altre incendi (ja extingit) que es va iniciar a primera hora de la tarda i que va afectar unes dues hectàrees.

Altres comunitats autònomes com València o Extremadura van oferir mitjans per ajudar a extingir el foc. També la vicepresidenta del Govern, Carmen Calvo es va desplaçar fins a la zona de l'incendi i va demanar que «ningú estigui en perill».