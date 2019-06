L'Alt Empordà es troba en Nivell 2 d'alerta

El Govern demana precaució per a la situació de risc.

El comitè tècnic del Pla INFOCAT per risc d'incendi, es troba en fase d'emergència per la situació de l'incendi que crema a la Ribera d'Ebre, i del Pla PROCICAT, que es troba en fase d'alerta per l'onada de calor que afecta tot Catalunya. El conseller d'Interior, Miquel Buch, en videoconferència des del Centre de Comandament Avançat a Vinebre, i la consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Teresa Jordà, des de la sala CECAT de Protecció Civil al Departament d'Interior, han presidit la reunió.

El Servei Meteorològic de Catalunya ha informat que la situació de l'onada de calor s'agreujarà avui i demà i iniciarà una lleu remissió dissabte. En aquest sentit, el cos d'Agents Rurals ha insistit que la humitat de la vegetació a la zona, així com a altres zones de Catalunya és molt baixa i facilita la propagació dels focs.



Per tot això, i amb la perspectiva demà de lai els desplaçaments en vehicle associats al cap de setmana i inici de vacances de juliol, Protecció Civil de la Generalitat fa una crida a la col·laboració i compromís de tothom per evitar situacions de risc en l'entorn forestal i, especialment, evitar llençar qualsevol burilla des d'un vehicle, encara que sembli apagada. Amb una ventada pot revifar i ser l'inici d'un foc forestal.

Avui Agents Rurals ha activat el Pla Alfa 3, que implica la restricció d'algunes feines agrícoles a les comarques de La Segarra, Urgell, Les Garrigues, Segrià, Priorat, Ribera d'Ebre, Terra Alta i Baix Ebre i punts del Montsià i també la restricció d'accessos als massissos de Montsec (ja tancat), i de Montsant i els Ports (durant el dia d'avui es tancaran).