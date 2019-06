La Mesa del Parlament rebutja la ILP que proposava declarar la independència

La Mesa del Parlament ha rebutjat aquest dimarts la iniciativa legislativa popular (ILP) que proposava que la cambra declarés la independència. Cs i PSC-Units han fet valer els seus tres vots davant dels dos de JxSí, que ha votat a favor d'admetre la ILP, i dels altres dos d'ERC, que s'ha abstingut. La iniciativa, presentada pel col·lectiu Unitat per la Independència, reclamava que la cambra tornés a declarar la secessió, Catalunya es constituís com a país independent i s'obrissin negociacions amb l'Estat espanyol. Fonts parlamentàries han explicat que els àmbits que poden ser matèria d'ILP estan regulats per una llei del Parlament i no s'hi inclou la independència, per això ERC s'ha abstingut.