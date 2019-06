Josep Borrell renuncia a l'acta d'eurodiputat

El ministre espanyol d'Exteriors en funcions i eurodiputat electe, Josep Borrell, renuncia a l'acta de diputat al Parlament Europeu. Segons informa TVE, Borrell seguirà per ara en les seves funcions com a ministre d'Exteriors, a l'espera de concretar-se quin càrrec ocuparà finalment. Borrell va ser el cap de llista del PSOE a les eleccions europees i s'havia especulat sobre les possibilitats que el partit el proposés per un alt càrrec a la UE, com ara el de comissari europeu.

La renúncia a l'acta es fa en plenes negociacions sobre el repartiment dels alts càrrecs entre les principals famílies polítiques i quan només queden uns dies perquè el nou Parlament Europeu es constitueixi a Estrasburg el pròxim 2 de juliol.

El 17 de juny Borrell va ser preguntat sobre quin lloc voldria ocupar a Brussel·les i es va limitar a respondre: "El camp dels desitjos és diferent de la realitat".

El ministre espanyol atendrà els mitjans aquesta tarda al Parlament Europeu.