Foment busca suports per «defensar les empreses» davant la campanya de l'ANC

El president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, va assegurar ahir que la patronal catalana mantindrà una «defensa total i absoluta» dels interessos de totes les empreses a Catalunya, i per fer-ho anirà de la mà de les organitzacions de consumidors, sindicats i Competència.

Durant un esmorzar informatiu organitzat per Nueva Economía Foro, el president de Foment es va manifestar amb contundència davant la campanya anunciada per l'Assemblea Nacional de Catalunya (ANC) per promoure el consum en empreses afins a l'independentisme.

Es tracta d'un «boicot» que va considerar «irracional» i «una barbaritat» i que afecta empreses, treballadors i consumidors, va dir. «Farem entrevistes amb diferents organitzacions de consumidors de Catalunya, perquè sàpiguen que hi estem radicalment en contra».