L'abstenció d'ERC permet rebutjar una iniciativa popular per declarar la DUI

La Mesa del Parlament va rebutjar ahir la iniciativa legislativa popular (ILP) que proposava que la cambra declarés la independència. Cs i PSC-Units van fer valer els seus tres vots davant dels dos de JxCat, que va votar a favor d'admetre la ILP, i dels altres dos d'ERC, que es va abstenir. La iniciativa, presentada pel col·lectiu Unitat per la Independència, reclamava que la cambra tornés a declarar la secessió, Catalunya es constituís com a país independent i s'obrissin negociacions amb l'Estat espanyol.

Fonts parlamentàries van explicar que els àmbits que poden ser matèria d'ILP estan regulats per una llei del Parlament i no s'hi inclou la independència, per això ERC es va abstenir.

Concretament, la llei de la iniciativa legislativa popular estableix que només poden ser objecte d'una ILP «les matèries sobre les quals la Generalitat té reconeguda la seva competència i el Parlament pot legislar, d'acord amb la Constitució i l'Estatut d'autonomia». És per aquest motiu que es van rebutjar diverses ILP en el passat per no adequar-se al que preveu la llei, com una iniciativa sobre la constitució catalana i una altra sobre sobirania nacional el 2008, dues que demanaven la convocatòria d'un referèndum el 2009, i dues més sobre la mateixa qüestió el 2010 i el 2011.



Incomplir la llei

Fonts republicanes argumenten que haver admès aquesta ILP hauria suposat incomplir la llei aprovada pel Parlament que «n'exclou expressament determinades matèries com la proposada». No obstant això, el president del Parlament, Roger Torrent, i la secretària quarta de la cambra, Adriana Delgado, van rebutjar els arguments de Cs i van defensar que a l'hemicicle s'ha de poder parlar de tot, però pels mecanismes adequats. El vicepresident primer del Parlament i diputat de JxCat, Josep Costa, es va desmarcar de la tramitació dels republicans, va defensar que la Mesa no actuï com «òrgan censor».

Citant unes paraules de l'expresidenta de la cambra catalana Carme Forcadell, Costa va remarcar que en un Parlament «s'ha de poder parlar de tot» i s'ha de poder «debatre i tramitar» qualsevol iniciativa ciutadana.

En aquest sentit, va subratllar que la Mesa no ha d'actuar com a «òrgan censor» ni com a «mur de contenció» del debat i les propostes ciutadanes. Per la seva banda, el líder d'ERC al Parlament, Sergi Sabrià, va esgrimir ahir que el mecanisme de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) «no serveix per poder declarar la independència» i va afirmar que el sobiranisme no hauria de viure de «gestos de cara a la galeria».

El president de Ciutadans al Parlament, Carlos Carrizosa, va alertar ahir respecte als nous «intents de cop a la democràcia dels separatistes» com l'ILP sobre la independència.