Europarlament La Fiscalia nega que Puidegmont i Comín tinguin immunitat

? La Fiscalia ha demanat al jutge instructor del procés, Pablo Llarena, que rebutgi els recursos de Carles Puigdemont i Toni Comín contra la seva decisió de mantenir les ordres nacionals de detenció i ingrés a la presó, el que els va impedir accedir a l'acta d'eurodiputats la setmana passada. El ministeri públic nega que l'expresident de la Generalitat i l'exconseller, fugats a Bèlgica després de l'inici de la instrucció el 2017, tinguin immunitat atès que no s'adquireix fins que es tingui la plena condició d'eurodiputat i el Parlament es trobi en període de sessions. «No cal plantejar-se l'abast d'una immunitat que encara no s'ha adquirit», diu la Fiscalia i recorda que els serveis jurídics del Parlament Europeu ja es van pronunciar en aquest sentit. Com va fer Llarena, els fiscals rebutgen comparar aquest cas amb el de Francesco Musotto, que va sol·licitar la intervenció del Parlament en empara de la seva immunitat quan ja era membre i l'organisme es trobava «en període de sessions», per fets presumptament delictius que va cometre en el temps que va passar des de la seva elecció fins a la seva presa de possessió.