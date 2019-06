Bonvehí: «JxCat hauria de ser bastant semblant a la CDC dels primers anys»

El president del PDeCAT, David Bonvehí, ha apostat perquè JxCat sigui bastant semblant a la CDC dels primers anys "que anava des del centreesquerra fins al centredreta". En una entrevista a l'Ara, Bonvehí ha defensat que també s'hi han de sentir identificades les persones de centre o centreliberals, "vulgarment dit de centredreta". De fet, admet que en els últims anys, a nivell ideològic, el partit ha quedat "una mica desdibuixat" perquè s'ha fixat "només" en l'eix nacional. "Hi ha gent que hem decebut perquè no hem defensat les postures que sempre havia defensat CDC", ha afegit. En aquest context, ha reivindicat que el seu partit està més al centre que ERC.

Bonvehí assegura que el seu partit ha perdut la condició de partit de referència de la centralitat sobiranista. I per recuperar aquest rol a la política catalana, el president del PDeCAT aposta per la "marca i la filosofia de JxCat" però afegeix que "això no vol dir que JxCat no tingui res a veure amb el que ha estat tradicionalment el PDeCAT o el que era Convergència". Assegura que li agradaria "no perdre ningú pel camí" i posa com a requisit perquè JxCat funcioni que "tot el PDeCAT s'hi senti còmode".

Preguntat pels lideratges de JxCat i per la possibilitat que Artur Mas sigui el candidat a la Generalitat d'aquest espai, Bonvehí no s'ha volgut mullar i s'ha limitat a dir que s'escollirà per democràcia interna. I ha recordat que Mas ha dit que no és la seva voluntat tot i no acabar-se de descartar.

Pel que fa a la resposta a la sentència de l'1-O, Bonvehí ha explicat que el PDeCAT defensa que la solució no és convocar eleccions al Parlament i ha apostat per "govern, govern i govern".