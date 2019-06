Un xoc entre dos autobusos i una moto a Barcelona causa 24 ferits

Vint-i-quatre persones van quedar ferides, la majoria de caràcter lleu, en una col·lisió a Barcelona en la qual es van veure implicats dos autobusos de la xarxa de transport urbà i una motocicleta. En el sinistre, ocorregut cap a les deu del matí, va quedar ferida la conductora de la moto, que es troba en estat menys greu, i 23 passatgers que viatjaven en els autobusos implicats.

L'accident va tenir ll0c, per causes que s'estan investigant, a la confluència entre la plaça Espanya i l'avinguda Paral·lel de Barcelona, quan una motocicleta va col·lisionar amb un autobús de línia urbana i, com a conseqüència de la frenada que va portar a terme, aquest va rebre l'impacte d'un segon vehicle de la xarxa de transport metropolità.