El Suprem no s'oposarà al trasllat dels presos

El Tribunal Suprem té previst remetre aviat un escrit a Institucions Penitenciàries en el qual manifestarà el seu vistiplau per traslladar els nou presos preventius jutjats pel procés a presons catalanes una vegada ha culminat el judici al Suprem. La intenció de la Sala, segons les fonts, és no posar cap obstacle a la petició dels nou líders independentistes, entre ells Oriol Junqueras, el trasllat dels quals és competència d'Institucions Penitenciàries, dependent del Ministeri de l'Interior, que va preguntar aquesta setmana a la Sala quina era la postura.

A més, el tribunal -que encara no s'ha pronunciat sobre la petició de llibertat de set d'ells- està valorant si sol·licita més endavant a Interior que torni a portar els presos preventius a Madrid en el moment de la notificació de la sentència, que en un principi es preveu per a després de l'estiu. Quan la Sala doni el vistiplau, el trasllat a Catalunya podria escometre's la setmana que ve, tal com van precisar a Efe fonts de la Secretaria General d'Institucions Penitenciàries.

Es faria de la mateixa manera que quan van ser conduïts a Catalunya al juliol del 2018 una vegada el jutge Llarena va donar per conclosa la instrucció del cas. Van tornar a presons madrilenyes l'1 de febrer, onze dies abans del començament del judici.