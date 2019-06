L'ANC activa un cercador d'empreses compromeses amb l'autodeterminació

L'ANC va activar en el marc de la seva iniciativa Consum estratègic un cercador d'empreses compromeses amb l'autodeterminació, després d'haver organitzat 92 fires i 115 col·loquis a tot Catalunya per animar els catalans a abandonar el que titllen d'«oligopolis estatals». Consum estratègic és una iniciativa impulsada per la comissió de l'ANC Fem República, pilotada per l'empresari David Fernàndez, que busca «enfortir una economia catalana molt més deslligada de les pressions polítiques» i que s'abandonin «empreses de tipus oligopolític que van participar obertament en la campanya de la por» contra l'independentisme. Així ho van explicar en una roda de premsa tant Fernàndez com la presidenta d'aquesta entitat independentista, Elisenda Paluzie.

Les esmentades empreses s'han adherit voluntàriament a aquest projecte i han estat «verificades» per l'ANC, que ha avaluat diferents aspectes com el respecte al medi ambient, el cooperativisme, l'economia circular, la responsabilitat social, l'adopció de tecnologia 4.0 o «el respecte i/o promoció de la llengua catalana com a part inseparable de la realitat del país».

Paluzie i Fernàndez van evitardonar xifres tant de les empreses que consten al registre com dels particulars que s'han fet «consumidors estratègics», ja que van assenyalar que el cercador es va llançar oficialment ahir i que no veien sentit a anunciar les xifres sense haver-lo encara promocionat. Van insistir així mateix a no anomenar «llistat» aquest registre, quelcom que van justificar assenyalant que els «consumidors estratègics» han de posar en el cercador els seus interessos i altres ítems per consultar les empreses registrades.



Criteris de cerca

En el cercador s'ha de posar el codi postal per delimitar un territori i es pot discriminar les empreses pel seu àmbit - electricitat, gas, telefonia, entitats financeres, per exemple- així com per altres aspectes - cooperativa, web en català, economia circular, etcètera.

Per part seva, el president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, va qualificar de «totalment irracional» el cercador d'empreses afins al sobiranisme. Sánchez Llibre va definir la iniciativa com un «boicot» que va en contra dels interessos dels ciutadans, consumidors, empreses i treballadors de Catalunya.

El president de Foment del Treball va afegir que aquest tipus d'accions destrueixen la cohesió social, que barrejar política i consum és «anacrònic i que no és del segle XXI», i que la patronal posarà les eines que té al seu abast per defensar «totes les empreses catalanes».