Catalunya tindrà 1.348 punts de venda de petards per Sant Joan

La delegació del govern espanyol a Catalunya ha autoritzat l'obertura de 1.348 punts de venda de petards per aquest Sant Joan, segons ha confirmat en un comunicat. La xifra de casetes i locals autoritzats és lleugerament més baixa que la de la campanya del 2018, quan es va autoritzar l'obertura de 1.496 centres de venda. Els punts de venda requereixen una autorització que s'aconsegueix a través d'un informe de l'àrea d'indústria de la delegació del govern espanyol i de la intervenció d'armes i explosius de la Guàrdia Civil. La demarcació de Barcelona és on hi ha més punts de venda de pirotècnia, amb 917. La segueixen Tarragona, amb 187, Girona, amb 149 i Lleida, amb 95.