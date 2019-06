Bosch demana perdó a Mèxic pels abusos durant la conquesta d'Amèrica

El conseller d'Acció Exterior de la Generalitat, Alfred Bosch, va demanar perdó als pobles originaris de Mèxic pels abusos comesos durant la conquesta espanyola d'Amèrica. «La colonització va introduir una discriminació que no és acceptable», va afirmar en una trobada a l'Institut Nacional dels Pobles Indígenes (Inpi) del Govern de Mèxic durant una visita al país. D'aquesta manera, Bosch va reiterar les disculpes que ja va manifestar a l'abril condemnant els «abusos» comesos contra els pobles originaris d'Amèrica en la conquesta.

També va insistir en la demanda de la Generalitat al Govern de Pedro Sánchez perquè «accepti l'assumpció d'aquestes responsabilitats històriques, perquè això contribueix a enfortir les relacions entre pobles des d'una posició d'igual a igual». «Treballarem braç a braç amb Mèxic en aquesta direcció, per recuperar tota la dignitat que mai no hauria d'haver-se perdut. Ens posem al costat dels pobles originaris d'Amèrica», va concloure. Bosch va afegir que el Govern s'ha compromès a col·laborar amb Mèxic en tres àmbits: en la cooperació al desenvolupament, en l'àmbit lingüístic i cultural, i en la «dignificació» dels pobles originaris de Mèxic.

Per part seva, el ministre d'Afers Estrangers, Josep Borrell, va considerar que el conseller d'Acció Exterior de la Generalitat «no té sentit del ridícul». «Però que amable el senyor Bosch, caram!», va exclamar Borrell, qui va dir que no acaba d'entendre perquè demanava Bosch disculpes i en què consistiria la seva tasca de mediació. «El senyor Bosch no té sentit del ridícul, és clar», va reiterar Borrell, convençut que les autoritats mexicanes no donaran «la mínima importància» a la iniciativa.