Valls critica el «sectarisme» de Cs i anuncia que es mantindrà com a regidor

El líder de la plataforma BCN Canvi, Manuel Valls, va carregar contra Cs i la seva estratègia, així com la seva postura davant Vox, i va avisar que «a més de sectària, és una estratègia equivocada que provoca el sentiment que s'ha sacrificat Catalunya per avantatges electorals a la resta d'Espanya». L'exprimer ministre francès va assegurar en la seva primera roda de premsa a l'Ajuntament que mantindrà el seu càrrec com a regidor a Barcelona, dos dies després que Cs anunciés la ruptura amb la seva plataforma per haver donat suport a la investidura de la de nova alcaldessa, Ada Colau.

Valls va garantir que continuarà com a regidor a l'oposició a Barcelona, encara que sigui des d'una posició modesta -amb ell i Eva Parera al seu grup- i va assegurar que el seu compromís surt reforçat dels últims esdeveniments. «Aspiro a ser útil a la meva ciutat, a Catalunya i a la resta d'Espanya i Europa», va afirmar.

Va afegir que inicialment compartia molt amb Cs però a poc a poc «el partit es va anar convertint en un partit diferent», i que en alguns moments el seu compromís amb Barcelona va ser l'únic que va evitar que trenqués amb el partit després de les eleccions andaluses, tot insistint que va ser un error la foto de la manifestació a la plaça de Colón de Madrid amb Vox.

Per part seva, la portaveu de Cs al Congrés, Inés Arrimadas, va replicar a l'ex-primer ministre francès que no accepten «lliçons de defensa de constitucionalisme». «Ens hem trencat la cara a Catalunya. Hem patit amenaces de mort i agressions», va afegir Arrimadas. La portaveu de Cs es va referir a l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, com «una de les persones més sectàries i populistes» d'Espanya i va defensar que situar-la com a alcaldessa és «tan mala idea» com posar el regidor d'ERC Ernest Maragall al capdavant del consistori. Arrimadas va recordar a l'ex-primer ministre francès que Cs té un grup municipal de tres regidors, més dels dos amb què s'ha quedat Valls.