Troben un cadàver a la casa de Terrassa on buscaven el cos de Mònica Borràs

Els Mossos d'Esquadra van localitzar un cadàver a la casa de Terrassa on buscaven el cos de Mònica Borràs, hores després de la detenció de la seva exparella per la seva suposada vinculació amb la desaparició de la dona a l'agost del 2018. Agents de la policia científica, que buscaven el cos de la dona amb l'ajuda d'un georadar i diversos pics per remoure la terra d'una zona ajardinada de l'habitatge que Borràs compartia amb la seva exparella, van localitzar un cadàver després d'hores d'exploració.

Els forenses li practicaran l'autòpsia al cos per intentar corroborar que es tracta de la dona desapareguda a l'agost de l'any passat i per determinar les causes de la mort. L'escorcoll de l'habitatge, ordenat pel jutjat de violència masclista número 1 de Terrassa, va començar a les deu del del matí amb la presència del detingut i, després d'una pausa al migdia, es va reprendre a la tarda, quan finalment es va localitzar el cadàver. La desaparició de Borràs, de 49 anys, va ser denunciada a Terrassa a l'agost del 2018 per l'ara detingut, quelcom que va motivar que els Mossos d'Esquadra obrissin una investigació.