La sòcia del Barça a qui van obligar a treure la samarreta a la Copa denuncia el cas

La sòcia del FC Barcelona a qui van obligar a treure's la samarreta a favor dels polítics presos en la final de la Copa del Rei de futbol a Sevilla ha denunciat el cas a la fiscalia pels delictes d'atemptat contra la integritat moral, coaccions, abús d'autoritat i vulneració de drets fonamentals. La Policia Nacional li va requisar la samarreta, la va deixar en sostenidors i la va amenaçar amb una multa i impedir-li entrar a l'estadi, tot i que finalment va poder veure el partit amb una samarreta prestada.

Sílvia Guerrero, amb l'ajuda de l'entitat Drets, ha presentat la denúncia pels fets ocorreguts el 25 de maig passat a l'estadi del Betis, el Benito Villamarín, en la final contra el València. El primer control policial li va requisar la samarreta, i el segon no la volia deixar entrar en sostenidors. Finalment, un amic del seu germà li va deixar una altra samarreta.

No obstant això, Guerrero ha explicat que el tracte rebut va ser molt dolent, perquè en cap moment li van justificar la decisió i no li responien les seves preguntes. En el primer control hi havia càmeres de TV-3, però en el segon ja no, i el tracte encara va ser pitjor, ha explicat. La dona s'ha mostrat "indignada" i vol aportar el seu "gra de sorra" per "lluitar" a favor de la llibertat d'expressió, que "pensava que era completa".

L'advocat de Drets Sergi Blázquez ha explicat que han pogut identificar alguns dels policies i espera que la fiscalia "arribi fins al final" per "depurar responsabilitats" de funcionaris públics que han de respectar els drets fonamentals com la dignitat personal i la llibertat d'expressió. És "inadmissible", ha dit, afegint que també es podrien exigir responsabilitats als vigilants de seguretat privada de l'estadi i a la Federació Espanyola de Futbol.