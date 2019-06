Puigdemont i Mas pacten donar a JxCat una «estructura operativa eficaç»

Els expresidents de la Generalitat Carles Puigdemont i Artur Mas es van reunir durant quatre hores a Waterloo per abordar el futur del PDeCAT i JxCat. Fonts coneixedores de la trobada van explicar que els dos van coincidir a donar a JxCat «una estructura operativa i eficaç, amb un projecte de país clar amb vocació de centralitat i amb unes sigles consolidades».

La convivència entre el PDeCAT -partit en el qual es va refundar CDC- i JxCat -la plataforma que es va crear perquè Puigdemont es presentés a les eleccions catalanes de desembre del 2017- ha viscut etapes complicades. Membres del partit i de la plataforma han tingut de vegades estratègies diferents sobre el procés sobiranista i, per exemple, aquestes discrepàncies van acabar forçant la sortida de Marta Pascal de la direcció del partit l'estiu passat.

La relació no ha estat fàcil però totes dues difícilment poden funcionar per separat, perquè els drets electorals i les sigles de JxCat són propietat del PDeCAT, per la qual cosa no poden separar-se sense més. Puigdemont i Mas defensen que JxCat ja és una «realitat política consolidada amb gairebé 3.000 representants electes en les diferents institucions» i volen que aquesta estructura operativa serveixi per reforçar-la i incrementar la confiança rebuda en aquest cicle electoral. Els dos expresidents van considerar que en el cicle que va des de les eleccions catalanes del 2017 a les generals, municipals i europees del 2019 s'ha constatat «la consolidació i avanç del projecte sobiranista català».També han abordat el judici de l'1-O al Tribunal Suprem i les «repercussions" que podria tenir la sentència en el cas que fos condemnatòria, i han constatat que el propi Puigdemont, Toni Comín i Oriol Junqueras haurien de poder exercir d'eurodiputats sense més obstacles.