Investiguen la denúncia a una mestra per agredir una nena que va pintar la bandera d'Espanya

Els Mossos d'Esquadra investiguen una denúncia per lesions presentada per la mare d'una alumna de 10 anys d'una escola de Terrassa (Vallès Occidental) contra una mestra que assegura va agredir la seva filla i la va fer fora de la classe per haver dibuixat la bandera d'Espanya. El Departament d'Educació ha encarregat un informe als serveis territorials per aclarir els fets.

Aquest informe relata que la nena va explicar que havia dibuixat unes banderes d'Espanya amb la frase ''Viva España"' a l'àlbum de final de curs i que la professora, quan ho va veure, li va cridar, i la va agafar pel coll de la camiseta per fer-la fora de la classe, i que amb aquest moviment, la nena va caure a terra i es va donar cops a l'esquena.

Segons aquest mateix informe, la nena tenia molèsties a la zona toràcica i a les lumbars, en el primer dit de la mà dreta i molèsties a l'engonal dreta on té una hèrnia pendent d'intervenir. El mateix informe conclou que no hi ha ''signes d'alarma'' i l'equip mèdic li dóna l'alta mèdica amb analgèsic oral.

L'escola no ha volgut donar la seva versió dels fets. Des de l'Ajuntament s'ha confirmat l'encàrrec de l'informe als Serveis Territorials que ha de servir per aclarir els fets.

Segons han informat fonts de la policia catalana, la mare de la menor va presentar ahir a la nit la denúncia en una comissaria dels Mossos d'Esquadra, que al llarg del dia d'avui tenen previst practicar les diligències necessàries per aclarir el succeït i confeccionar l'atestat policial, que remetran al jutjat.

A la denúncia, que avança avui el diari 'La Razón', la mare de la nena, alumna del col·legi Font de l'Alba de Terrassa, assegura que la mestra la va increpar després que pintés una bandera espanyola, amb el lema "Viva España", a la portada de l'àlbum de treballs del curs, de tema lliure.

Quan l'alumna es va asseure a la seva cadira, manté la denúncia, la mestra se li va acostar pel darrere, la va aixecar i la va tirar a terra, la qual cosa va provocar que la menor es copegés a l'esquena.

Posteriorment, afegeix la mare de l'alumna, la va agafar per la samarreta, la va aixecar i la va fer fora de classe mentre la subjectava pel coll.