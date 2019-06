Indaguen si una mestra va agredir una nena per pintar una bandera espanyola

El Departament d'Educació de la Generalitat ha obert una investigació per aclarir una presumpta agressió d'una professora a una alumna de 10 anys d'un col·legi de Terrassa per dibuixar una bandera espanyola en un quadern. La mare de la menor va presentar dimarts a la nit una denúncia per lesions davant els Mossos d'Esquadra, que tenen previst practicar les diligències necessàries per aclarir el fet i confeccionar l'atestat policial, que remetran al jutjat. De fet, els Mossos tenen previst prendre declaració a la mestra per conèixer la seva versió dels fets abans de donar per acabat l'atestat.

Els inspectors del Departament han començat ja a recollir informació de les parts, tant de la professora com de la família, per determinar els fets. També estan recollint testimonis del que va passar a l'escola per traslladar després el seu informe al Departament d'Educació.

Paral·lelament, fonts del Departament d'Educació van assenyalar que han sol·licitat un informe sobre el que va passar als Serveis Territorials de la conselleria.

En la denúncia, la mare de la nena, alumna del col·legi Font de l'Alba de Terrassa, assegura que la mestra la va increpar després que pintés una bandera espanyola, amb el lema «Visca España», a la portada de l'àlbum de treballs del curs, de tema lliure. Quan l'alumna es va asseure a la seva cadira, manté la denúncia, la mestra se li va acostar pel darrere, la va aixecar i la va llançar a terra, quelcom que va provocar que la menor es colpegés l'esquena. Posteriorment, afegeix la mare de l'alumna, la va agafar per la samarreta, la va aixecar i la va fer fora de classe mentre la subjectava pel coll.

El secretari general de la Federació d'Educació de CCOO de Catalunya, Manel Pulido, ha demanat en declaracions a Efe que "es respecti la presumpció d'innocència de la professora abans de conèixer exactament què va passar al centre" i que "no se la criminalitzi a ella ni el col·lectiu docent abans de començar la investigació".

Pulido ha demanat que "ni mitjans de comunicació ni responsables polítics posin en dubte la versió de la docent" i també "celeritat" al departament d'Educació en la investigació dels fets i en l'elaboració de l'informe corresponent.