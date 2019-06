El Govern tira endavant el decret de lloguer malgrat que envaeix competències

La portaveu del Govern, Meritxell Budó, va explicar que l'Executiu portarà la setmana vinent al ple del Parlament el decret per limitar el preu del lloguer malgrat el dictamen del Consell de Garanties Estatutàries que considera que envaeix competències de l'Estat. Va dir que el Govern i específicament la Conselleria de Justícia estan analitzant el document del Consell i s'obren a fer-hi alguna «petita modificació», però va advertir que en cap cas es plantegen renunciar a portar-lo al ple.

L'article 129 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya dona a la Generalitat competències exclusives en dret civil, i és per això que el Govern es veu legitimat per regular el preu del lloguer sense considerar que està envaint competències de l'Estat.

La portaveu del Govern va afegir que també se senten legitimats per fer aquest decret perquè és «en resposta a una moció del Parlament», en al·lusió al fet que va ser la cambra catalana qui va reclamar que prenguessin la iniciativa per limitar els preus dels lloguers. El Consell de Garanties ha considerat que alguns articles no tenen empara en l'Estatut i vulneren articles de la Constitució.Els dictàmens del Consell tenen un pes polític sobre les lleis o decrets que té el Govern però no són vinculants, per la qual cosa l'Executiu català podria mirar d'aprovar-lo igualment en el ple i esperar que després, amb tota probabilitat, arribi una impugnació per part del Govern central.

Encara que el Govern tingui decidit portar al ple el decret, no en té garantida ara com ara l'aprovació i JxCat i ERC al Parlament necessitaran aconseguir que algun grup de l'oposició hi voti a favor o, si més no, s'abstingui.