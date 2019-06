El TS confirma la devolució a Catalunya dels papers de l'Arxiu de Salamanca

La sala contenciosa administrativa del Tribunal Suprem va confirmar la sentència de l'Audiència Nacional del 2 de juny de 2016, que va acordar la transferència a la Generalitat de determinats documents custodiats a l'Arxiu General de la Guerra Civil Espanyola per a la seva restitució als seus legítims titulars, persones físiques o jurídiques. Es tracta de 23.000 documents encara no lliurats dels que ja estaven identificats per la Comissió Mixta Govern-Generalitat, creada per la Llei del 2005 de restitució a Catalunya de documents confiscats amb motiu de la Guerra Civil, va informar l'alt tribunal.

El motiu que l'Estat no accedís a l'entrega d'aquesta remesa de documents, que li van ser requerits l'1 d'octubre del 2014, era que es tractava de documents sobre persones jurídiques suprimides o desaparegudes (com Socorro Rojo Internacional, la Unión Patriótica o Solidaritat Antifeixista) en les quals no existeix possibilitat que els propietaris originaris o els seus successors els recuperin. No obstant això, el Suprem dona la raó a la Generalitat perquè la llei estableix que els documents identificats per la Comissió Mixta li siguin transferits per a la seva restitució als propietaris. A més, el Suprem destaca que la Generalitat no adquireix la titularitat d'aquests béns.