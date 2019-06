Els Mossos investiguen com a homicidi la mort d'una noia de 14 anys a Mataró

Els Mossos d'Esquadra investiguen com un homicidi la mort de la menor de 14 anys el cadàver de la qual va ser trobat amb ferides d'arma blanca a casa seva a Mataró, segons l'alcalde de la localitat, encara que totes les hipòtesis continuen obertes i la policia busca el seu germà per protegir la seva integritat. En una compareixença davant els mitjans, l'alcalde de Mataró, David Bote, va explicar que la policia catalana li havia confirmat que investiga el cas com un homicidi i que no ha localitzat per ara el germà, de 17 anys, que fa diversos dies que està en parador desconegut.

Segons el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), la mare de la víctima ha denunciat també la desaparició del seu fill, davant el que s'ha activat per part del jutjat la seva recerca per protegir la integritat del menor. Aquest dispositiu de recerca del germà, segons va puntualitzar el TSJC en un comunicat, no té «cap motivació per indici criminal».

Desenes de persones es van concentrar a la Riera de Mataró responent a la crida que va fer el consistori per condemnar la mort violenta de la noia.