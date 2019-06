El PSC governarà a 14 de les 25 ciutats més poblades de Catalunya

Un cop superada la jornada de constitució dels ajuntaments catalans i resolts els dubtes que hi havia sobre alguns dels governs municipals, l'anàlisi del nou mapa de poder porta a apreciar que, de les 25 ciutats més poblades, el PSC governarà a 14, mentre que ERC tindrà cinc alcaldies, els comuns en tindran dues, Junts per Catalunya només dues, Tot per Terrassa una i el cas peculiar de Manresa, on governarà tres anys esquerra i un JxCat.

En aquest sentit, els socialistes governaran a la segona, tercera i cinquena ciutats més poblades de Catalunya, però no es pot oblidar que ERC ho farà a dues capitals de província, Lleida i Tarragona, on posen d'aquesta forma fi a 40 i 12 anys de governs del PSC, respectivament. ERC també ha aconseguit noves alcaldies com Vilanova i la Geltrú, Sitges o Blanes, i ha revalidat les de Cambrils, Salt, Amposta, Sant Quirze del Vallès, Balaguer, Arenys de Mar, Piera, Sant Carles de la Ràpita, Corbera de Llobregat, Solsona, Llívia i Falset, i la victòria a 342 municipis. En total, Esquerra ha aconseguit aquest 2019 un total de 359 alcaldies, 100 més que el 2015.

Pel que fa als comuns, els corresponen dues alcaldies, però una d'elles és Barcelona, mentre que l'altra és el seu tradicional feu d'El Prat de Llobregat.

En el cas de JxCat, és el partit que governa a més municipis de Catalunya, tot i que la desfeta de les eleccions del 26 de maig ha provocat que la seva hegemonia estigui fonamentada en els municipis petits. Les ciutats amb més habitants en les quals ostentarà l'alcaldia seran Reus (la desena) i Girona (l'onzena).

La CUP tindrà presència a 41 governs municipals de Catalunya, una desena més que en l'anterior legislatura, i regidors en un total de 167 localitats catalanes. La formació anticapitalista ha revalidat la seva presència a 14 dels 30 governs en els quals ja van participar després de les eleccions del 2015, mentre que la resta són noves aliances. La formació ha tancat acords amb Esquerra a 24 municipis, amb comuns i ICV en sis, amb el PSC en quatre i amb JxCat en tres.