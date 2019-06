Budó incompleix el règim intern del PDeCAT des que és portaveu del Govern

Meritxell Budó incompleix el règim d'incompatibilitats del PDeCAT des que va ser nomenada consellera de Presidència i portaveu del Govern, el 24 de març de 2019. Els estatuts vigents del PDeCAT impedeixen que un membre de la seva direcció encapçali, alhora, una conselleria de l'executiu, i així ho han fet saber des de la direcció del partit a l'exalcaldessa de la Garriga. Budó, però, es mostra reticent a deixar de ser la responsable de l'Àmbit Territorial de Barcelona Comarques del PDeCAT. El partit nacionalista ha decidit donar un marge temporal a la consellera perquè pugui marxar voluntàriament de la direcció.

Fonts de l'executiva del PDeCAT, però, apunten que si un cop passa l'estiu Budó continua ocupant la carpeta de l'Àmbit Territorial de Barcelona Comarques del partit, la direcció que presideix David Bonvehí es plantejarà prendre alguna mesura per forçar que la consellera abandoni el càrrec de l'organigrama.

La consellera de Presidència forma part del sector del PDeCAT més crític amb Bonvehí. De fet, el nom de Budó sona entre els possibles per optar a liderar el nou espai de JxCat, que s'ha d'endreçar a partir d'aquest estiu.



Esperant novetats

La portaveu del Govern estaria esperant que s'ordenés l'entorn de PDeCAT i JxCat per prendre alguna decisió sobre el càrrec a l'Àmbit Territorial de Barcelona Comarques. La mateixa portaveu del Govern ja va dir el 27 de març que no seria «cap drama» que el PDeCAT s'integrés en l'espai «ampli i transversal» que representa Junts per Catalunya.

Budó és membre de l'executiva del PDeCAT des del 22 de juliol del 2018, quan va ser escollida a l'assemblea que va situar Bonvehí com a president del partit i que va apartar Marta Pascal de la coordinació general. És propera a Jordi Turull -principalment- i Carles Puigdemont.