Torra retorna al Parlament la necessitat de dialogar amb l'Estat

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha valorat el primer any del seu mandat durant la compareixença -a instància pròpia, després de la petició del PPC- al ple del Parlament, aquest dijous al matí. Torra ha retornat a la cambra la necessitat de dialogar amb l'Estat, després d'haver fet balanç d'aquests 12 mesos a Palau, la setmana passada. El cap del Govern ha reiterat que insistirà en intentar aprovar els pressupostos de l'executiu, un cop s'ha acabat el cicle electoral. Torra ha advertit els grups parlamentaris que, "per responsabilitat", els comptes haurien de tenir llum verda. El president també ha destacat el "plus de mèrit" que té haver "reactivat" l'economia i el "progrés" de la societat catalana després del 155 i la "repressió" contínua de Madrid.

Torra ha resumit el balanç del seu primer any com a president en dues expressions: "posar el país en marxa" i "posar-lo a punt", després de reactivar les institucions suspeses per l'aplicació de l'article 155 de la Constitució. El cap del Govern ha subratllat que aquest procés ha estat "mèrit" de la societat catalana, de tots els agents socials i econòmics, alhora que ha denunciat que la "repressió" i la judicialització de la política no ha cessat.

El president també ha criticat que l'Estat continua sense complir fiscalment amb Catalunya, alhora que ha recriminat a l'oposició que no reclami al govern espanyol aquestes mancances: "Hauria de ser una reclamació de tot l'hemicicle", ha opinat.



Diàleg amb Madrid



Així mateix, Torra ha ressaltat que el país només es pot gestionar amb diàleg perquè Catalunya "és un país de pacte i consensos". La mateixa fórmula que defensa per aplicar arreu del territori, Torra la continua reclamant per a la relació amb Madrid: "Nosaltres hem dialogat des del primer moment i no som els qui ens hem aixecat de la taula", ha continuat.

En aquesta línia, el cap de l'executiu ha tornat a demanar al candidat a la presidència del govern espanyol, Pedro Sánchez, que s'obri a negociar la solució del que és un "problema democràtic", i per respecte "escrupolós" al que la ciutadania catalana ha votat el 28-A i el 26-M.

Pel que fa als pressupostos, Torra ha tornat a obrir la porta als grups parlamentaris per abordar una nova negociació, un cop clos el cicle electoral. "A veure si tenim el suport per tirar-los endavant", ha apuntat el president.

Finalment, el cap del Govern ha avançat que en les properes setmanes el president del Fòrum Cívic i Social pel Debat Constituent, Lluís Llach, exposarà les següents fases del debat.