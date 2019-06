El Suprem estableix que Forn haurà de tornar a Soto del Real

El tribunal del procés va establir que l'exconseller d'Interior i regidor electe de JxCat Joaquim Forn torni a la presó de Soto del Real (Madrid), de manera que va rebutjar la seva petició de quedar-se a la presó de Lledoners després d'assistir al ple de constitució de l'Ajuntament. La Sala va dictar una providència en la qual es remet a l'acte de l'11 de juny en què ordena el retorn de Forn «sense ajornament ni dilació» el mateix dia 15 després de concloure els tràmits pertinents per adquirir la condició de regidor.

El tribunal va autoritzar la seva sortida de la presó per desplaçar-se a Barcelona, primer per acudir al consistori a omplir la declaració de béns i activitats i després per participar a la sessió constitutiva de la corporació municipal, que se celebrarà demà a les cinc de la tarda. Però Forn va aprofitar per demanar als serveis penitenciaris de la Generalitat i del Ministeri d'Interior ingressar a la presó de Lledoners de Sant Joan de Vilatorrada i no haver de tornar a Soto del Real, després del trasllat a la capital catalana.

No obstant això, després de rebre dos escrits de la Secretaria de Mesures Penals de la Generalitat de Catalunya i de la Secretaria General d'Institucions Penitenciàries, els magistrats es van reafirmar en allò acordat, de manera que Forn haurà de tornar a Madrid.

La Guàrdia Civil va iniciar ahir el trasllat de Forn a la presó Brians 2 de Sant Esteve Sesrovires, des d'on avui i demà serà conduït pels Mossos a l'ajuntament de Barcelona per a la constitució del ple del consistori. Avui, agents de l'àrea penitenciària dels Mossos d'Esquadra seran els encarregats de conduir Forn fins al consistori barceloní per registrar els documents necessaris relacionats amb la declaració de béns i activitats, com a regidor electe. Demà tornarà a ser traslladat a l'ajuntament per participar en el ple de constitució del consistori i després d'això es procedirà al seu «retorn al centre penitenciari d'origen, sense ajornament ni dilació el dia 15».

«No es legitima la presència del senyor Forn en qualsevol altre fòrum ni institució, pública o privada, diferent a la corporació municipal», establia la interlocutòria del tribunal.

Forn va ser destinat al mòdul d'ingressos de Brians 2, com tots els interns que arriben al centre en el marc d'un trasllat penitenciari. Segons fonts del Departament de Justícia, el regidor electe de JxCat està en una cel·la individual