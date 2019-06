La JEC obliga Puigdemont i Comín a recollir a Madrid l'acta d'eurodiputats

La Junta Electoral Central (JEC) va aprovar una resolució que estableix que l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont i l'exconseller Toni Comín han de jurar o prometre l'acta d'eurodiputats físicament a Madrid per poder rebre la credencial de proclamació de diputats electes. La JEC tanca la porta d'aquesta manera a la petició de Lliures per Europa, que havia demanat a l'àrbitre electoral que expedís les credencials de Puigdemont i Comín sense obligar-los a desplaçar-se a Madrid. L'advocat de la defensa de Puigdemont Gonzalo Boye va assegurar que és una resolució que l'entorn de l'expresident s'esperava. «No és que se saltin la llei, és que directament se la inventen», va afirmar.

La JEC va establir que els candidats electes han de jurar o prometre l'acatament de la Constitució en un acte que tindrà lloc dilluns a les 12 del migdia al Congrés dels Diputats i advertint que només lliurarà la credencial de proclamació de diputats electes quan s'hagi produït aquest jurament o promesa. Per tant, continua la resolució de l'àrbitre electoral, només comunicarà al Parlament Europeu «la relació de diputats electes que hagin complert el requisit de prestació de jurament o promesa d'acatament de la Constitució» i «en el moment en què es produeixi aquest acatament».

Per la seva banda, el president d'ERC i cap de llista de la coalició Ara Repúbliques, Oriol Junqueras, pres a Soto del real i pendent de sentència en la causa del procés, segueix pendent que el Tribunal Suprem decideixi si li dóna permís per apropar-se dilluns al Congrés per complir amb aquest tràmit de l'acatament.

En una resolució dictada dilluns passat, la JEC ja va deixar clar que, d'acord amb l'article 108.8 de la Llei Electoral i de conformitat amb la jurisprudència del Tribunal Constitucional, no valdrà qualsevol fórmula d'acatament de la Constitució, sinó que només poden «considerar-se vàlides» aquelles «que expressament manifestin la voluntat incondicionada d'acatar la Constitució».

Així va respondre l'organisme arbitral a la consulta plantejada pels representants de les entitats d'Impulso Ciudadano i Aixeca't Levántate per saber si la fórmula d'acatament promoguda per l'Associació de Municipis per la Independència (AMI) per a la sessió constitutiva dels ajuntaments de demà és o no compatible amb l'article 108.8 de la Llei Electoral.

En la recent sessió constitutiva del Congrés, la decisió de validar o no el tràmit va quedar en mans de la presidenta de la Cambra, Meritxell Batet, que va donar per bones totes les fórmules emprades en considerar que, encara que alguns diputats esmentessin els presos polítics o la república catalana, no qüestionaven l'acatament de la Constitució.