bcomú realitza una enquesta entre els inscrits

BComú consultarà els inscrits entre un acord amb el PSC amb l'alcaldable dels comuns, Ada Colau, com a alcaldessa o un pacte amb ERC amb el candidat dels republicans, Ernest Maragall, com a alcalde. La consulta es tancarà avui a les cinc de la tarda. El candidat d'ERC a l'Ajuntament de Barcelona, Ernest Maragall, va avisar els electors de BComú que s'està «traint la seva voluntat més profunda, tergiversant el sentit del seu vot i el resultat de les eleccions», i els va demanar que actuïn en conseqüència en la consulta que ha impulsat la formació. Per part seva, el candidat del PSC a l'alcaldia de Barcelona, Jaume Collboni, va celebrar el «compromís explícit» de Colau per fer un «tàndem de progrés» a l'Ajuntament de Barcelona. Collboni considera que l'alcaldessa «ha fet un pas molt important» en ser «clara i explícita».