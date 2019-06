L'emotiu missatge de Fernández Díaz a Joaquim Forn durant el seu comiat

El líder del PP a l'Ajuntament de Barcelona, Alberto Fernández, s'ha acomiadat aquest dimecres del consistori després d'expressar agraïments i també ha recordat l'exregidor i exconseller empresonat, Joaquim Forn, i ha dit: "És evident que tots hem d'assumir les conseqüències dels nostres actes, però hem de fer un esforç per donar per superada aquesta situació".

Fernández, que deixa de ser regidor després de ser-ho durant més de 25 anys, ha explicat que va conèixer Forn a la universitat, en la qual ell formava part d'un sindicat juntament amb Javier Mulleras i Ángeles Esteller (PP) i Forn era en un altre.

"Quan veig la situació en què es troben algunes persones, la situació de controvèrsia en què es troba la societat, miro enrere i recordo aquells temps i m'agradaria que tots féssim un exercici de responsabilitat en favor de la convivència", ha ressaltat Fernández, que ha demanat posar en valor allò que uneix i no allò que separa.

Ha recordat els cinc alcaldes amb els quals ha estat regidor, en dues etapes: Pasqual Maragall, Joan Clos, Jordi Hereu, Xavier Trias --que també deixa ara de ser regidor-- i Ada Colau, a qui ha dit que la distància ideològica mai no ha de conduir a la ruptura, perquè s'ha de preservar la convivència.

"Poso fi a la meva llarga etapa municipal, però no significa que deixi el meu compromís barceloní", que continua intacte, ha destacat Fernández, que ha defensat que no cal ser regidor per servir la ciutat, cosa que continuarà fent des d'una associació que vol promoure.

Els també regidors del PP Javier Mulleras i Alberto Villagrasa s'han acomiadat del ple i han destacat la feina dels seus companys, dels tècnics i dels funcionaris municipals, especialment de la Guàrdia Urbana, i tots dos han destacat la importància de la política municipal: "Estaria bé exigir que abans de ser diputat es demanés haver estat regidor en un ajuntament", ha dit Villagrasa.

REGIDORS SOCIALISTES

Carmen Andrés (PSC) també ha recordat Forn, qui li "va ensenyar a fer pactes sense que es noti", i ha agraït el suport del seu partit, al qual s'ha referit com casa seva i la seva escola, i el també regidor socialista Daniel Mòdol ha afirmat que han estat quatre anys apassionants, en un mandat en el qual va començar com a 'progre' i ha acabat com a socialista convençut, ha relatat.

Encara que continua en el proper mandat, el socialista Jaume Collboni ha pres la paraula per agrair la feina del seu grup i la resta d'edils, i també s'ha referit a Forn, a qui ha qualificat de ser bona persona i bon polític, i ha assegurat que ha estat en contacte amb ell en aquest "període dur i trist", també durant les darreres setmanes.

Celebra poder-lo saludar aquest dissabte --podrà sortir de la presó per assistir a la sessió constitutiva-- i li ha transmès una abraçada no només seva, sinó del seu partit, i ha dit a ERC: "Compartim moltes polítiques i visions de la ciutat, i hi ha un assumpte en el qual no ens posem d'acord, però amb el temps, paciència i generositat, podrem superar el conflicte que ens separa".

COLAU: "SENTIMENT COMPARTIT"

Altres regidors també s'han referit a Forn i a la seva situació a la presó, inclosa l'alcaldessa en funcions, Ada Colau, que ha celebrat que pugui assistir al ple d'aquest dissabte però ha criticat que sigui de manera excepcional.

Colau ha tancat un ple en el qual 30 dels 41 regidors s'han acomiadat de la institució, perquè no continuen en el proper mandat, que començarà aquest dissabte amb la sessió constitutiva que elegirà el proper alcalde de la ciutat, després d'unes eleccions que va guanyar Ernest Maragall (ERC), present en el ple, que va empatar en edils amb Colau, que també opta a l'Alcaldia.