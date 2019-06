La jutge rebutja processar 27 investigats per l'1-O per organització criminal

La titular del jutjat d'instrucció número 13 de Barcelona va rebutjat processar per organització criminal 27 investigats per l'1-O, tal i com demanava la Fiscalia i Vox. La petició afectava càrrecs del Govern, de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) i empresaris. També volia incloure la directora de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, Àngels Barbarà, que no està investigada en aquesta causa. A més de rebutjar això, la jutge també aixeca el processament de dos càrrecs de la Generalitat i d'un empresari. La Fiscalia s'havia posicionat en el mateix sentit. Es tracta de Meritxell Masó, llavors secretària general del Departament de Governació i ara de Presidència; Montserrat Vidal, de l'àrea de Processos Electorals i Consultes Populars, i José María Gispert, gerent d'Indugraff Offset S.A.

En el seu escrit, la jutge argumenta que no va incloure el delicte d'organització criminal en la seva interlocutòria de processament perquè aquest tipus té com a característiques l'agrupació de més de dues persones per cometre delictes de forma estable, i amb un repartiment de tasques de manera concertada i coordinada. «No resulta de les actuacions que es comptés amb la infraestructura adequada per realitzar un pla criminal ni que existís un acord associatiu durador i no purament transitori», apunta. De tota manera, també recorda que aquest document de processament serveix per delimitar el «marc per evitar que puguin produir-se acusacions sorpresives».